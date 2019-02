Volta ao Algarve 2019: tutti gli italiani al via. Fabio Aru guida la UAE Emirates, Gianluca Brambilla in cerca di conferme

La stagione ciclistica europea prosegue il proprio calendario in attesa dei primi grandi appuntamenti con la Volta ao Algarve em Bicicleta 2019, corsa a tappe dell’UCI Europe Tour di categoria 2.HC. In programma tra mercoledì 20 e domenica 24 febbraio in Portogallo, la prova vedrà impegnati diversi corridori di primo piano del panorama internazionale come l’olandese Wout Poels (Team Sky) e il francese Christophe Laporte (Cofidis), fresco vincitore dell’Etoile de Bessèges. Il percorso movimentato regalerà sicuramente spettacolo e diverse tipologie di corridori potranno provare a dire la loro nelle varie tappe e per la classifica generale.

L’attenzione in casa Italia sarà soprattutto per Fabio Aru. Il capitano della UAE Emirates, chiamato al riscatto dopo un 2018 decisamente al di sotto delle aspettative, ha preso parte a due prove del Challenge Mallorca ottenendo due buoni piazzamenti: il corridore sardo ha infatti chiuso ottavo al Trofeo Ses Salines e quindicesimo al Trofeo de Tramunatana. La breve corsa a tappe portoghese sarà un’altra ottima occasione per testare la condizione in questa prima parte di stagione. Formazione estremamente interessante quella allestita dai tecnici Allan Peiper e Bruno Vicino a sostegno del fuoriclasse azzurro, che potrà contare sull’appoggio di Valerio Conti e Simone Consonni, entrambi reduci dalla Vuelta San Juan in Argentina. Il primo ha chiuso al quarto posto nella classifica generale, mentre il secondo ha centrato un secondo posto in volata nella seconda tappa. Presente con la maglia della UAE Emirates anche Simone Petilli, che ha già affiancato Aru nel Trofeo de Tramuntana.

L’altro corridore azzurro da seguire con attenzione sarà Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) in cerca di conferme dopo l’ottimo sesto posto al Trofeo Andratx-Lloseta nel Challenge Mallorca. Proveranno invece a sorprendere Matteo Malucelli (Caja Rural-Seguros RGA), sempre ben piazzato in volata alla Vuelta San Juan, Davide Martinelli (Deceunick-QuickStep) e Jacopo Guarnieri (Groupama-FDJ), quest’ultimo all’esordio stagionale. A completare il gruppo azzurro anche Nicola Toffali e Rinaldo Nocentini (Sporting Clube de Portugal/Tavira).

roberto.pozzi@oasport.it