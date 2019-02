Volta a la Comunitat Valenciana 2019: Matteo Trentin vince la seconda tappa! Volata perfetta del campione europeo

Matteo Trentin inizia al meglio la stagione e va subito a segno alla Volta a la Comunitat Valenciana, imponendosi in volata nella seconda tappa. Il campione europeo ha fatto valere le sue doti sul traguardo di Alicante, impostando in modo perfetto lo sprint finale e battendo il francese Nacer Bouhanni. In classifica generale invece resta leader il norvegese Edvald Boasson Hagen, vincitore della cronometro di ieri.

La fuga di giornata prende il largo dopo circa 15 km con otto corridori: Mathias Van Gompel (Sport Vlaanderen-Baloise), Joan Bou (Nippo-Vini Fantini), Mikel Iturria (Euskadi-Murias), Raul Alarcon (W52/FC Porto), Nigel Ellsay (Rally UHC), Ibai Azurmendi (Fundación Euskadi), Diego Rubio (Burgos-BH) e Diego Sevilla (Kometa Cycling Team). Il vantaggio dei fuggitivi resta stabile attorno ai due minuti nella parte centrale e a circa 45 km dal traguardo vengono ripresi dal gruppo, che aumenta notevolmente il ritmo sull’ultima salita di giornata. Seguiranno poi altri attacchi, ma nessuno riuscirà a fare la differenza.

La volata finale viene impostata dagli uomini del Team Sky, che però sono troppo lunghi. La mossa vincente è invece fatta da Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), che si porta al comando all’ultima curva e pennellandola in modo perfetto si lancia al meglio nel rettilineo finale, dove con grande potenza riesce e tenere dietro Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits) e a conquistare il successo. Terza posizione per Ben Swift (Team Sky), seguito da Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) ed Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates), che chiude la top 5. Al sesto posto troviamo invece Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), che resta quindi al comando della generale con 5” su Ion Izagirre (Astana) e 7” su Tony Martin (Jumbo-Visma).

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo