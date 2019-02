Volta a la Comunitat Valenciana 2019: in terra spagnola si fa sul serio con Valverde e Thomas

Si comincia a far sul serio, entriamo nel mese di febbraio ed iniziano ad avvicinarsi le corse che contano per quanto riguarda il circuito World Tour di ciclismo. Per scaldare al meglio i motori si vola in terra spagnola per affrontare la Volta a la Comunitat Valenciana: 70ma edizione della corsa a tappe iberica, saranno cinque le frazioni da affrontare, tutte molto insidiose. Si inizierà infatti con una cronometro, breve ma con arrivo in salita, poi un tris di tappe miste (non ci saranno salite mostruose, ma tanti strappi molto duri), prima della volata conclusiva a Valencia.

Molti i corridori di livello presenti. A partire dal padrone di casa iberico Alejandro Valverde, che metterà in mostra la propria maglia di campione del mondo. Il capitano della Movistar parte ovviamente con i favori del pronostico, lui che è il campione uscente e che si è già imposto per tre volte su queste strade. Attenzione però a Geraint Thomas, il vincitore dell’ultimo Tour de France: esordio stagionale per il britannico del Team Sky. Un vero e proprio squadrone d’attacco per l’Astana: un quartetto di spagnoli pronti a giocarsi il successo con Fraile, Bilbao, Izagirre e Luis Leon Sanchez. Da tenere d’occhio anche Adam Yates (Mitchelton-SCOTT), Dan Martin (UAE Emirates) e il campione olimpico Greg Van Avermaet (CCC Team).

Folta la pattuglia tricolore, azzurri in forze soprattutto in chiave volate. C’è il campione europeo Matteo Trentin (Mitchelton-SCOTT), c’è Sonny Colbrelli che guiderà la Bahrain-Merida, occhio anche a Giacomo Nizzolo, al debutto con il Team Dimension Data. Presente anche la Nippo Vini Fantini con il nuovo arrivato Moreno Moser, per la classifica in casa azzurra proverà a farsi vedere anche Diego Rosa (Team Sky).

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo