Gand-Wevelgem 2019: annunciato il percorso e le squadre partecipanti. Il Kemmelberg resta il faro della corsa

È stata presentata oggi l’81ma edizione della Gand-Wevelgem, classica del pavé che si svolgerà domenica 31 marzo 2019 e precederà come di consueto di una settimana il Giro delle Fiandre. Il percorso è stato mantenuto invariato nelle parti principali, ma sono state introdotte delle modiche minori per migliorare la sicurezza dei corridori, con la scelta di strade più ampie in alcuni tratti. Nei 251,5 km da Deinze a Wevelgem, ci saranno dieci muri, tra cui il mitico Kemmelberg, che verrà affrontato due volte, l’ultima a 34 km dal traguardo e anche quest’anno sarà quindi il punto chiave della corsa. Sono state poi confermate le Ploegstreets, le insidiose strade sterrate affrontate nelle ultime edizioni.

Per quanto riguarda invece le squadre partecipanti, oltre ai diciotto team World Tour presenti di diritto, sono state invitate sette formazioni Professional. Quattro di queste arrivano dal Belgio: Sport Vlaanderen-Baloise, Wanty-Gobert, Wallonie Bruxelles e Corendon-Circus, squadra del nuovo campione iridato di ciclocross Mathieu van der Poel. A completare la lista ci sono poi le francesi Direct Energie e Cofidis e l’olandese Roompot-Charles. Lo scorso anno vinse Peter Sagan, beffando all’ultimo il nostro Elia Viviani, che in questa edizione punterà a rifarsi e centrare il successo.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo