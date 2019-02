Ciclismo, Matteo Trentin: “Sono in ottima condizione. Lottare con Viviani alla Sanremo? Dovrò anticiparlo”

Matteo Trentin ha iniziato al meglio la stagione ed è andato subito a segno nella seconda tappa della Vuelta Valenciana, imponendosi in volata. Il campione europeo ha fatto valere le sue doti sul traguardo di Alicante, impostando in modo perfetto lo sprint finale e battendo il francese Nacer Bouhanni.

Il ciclista nostrano, che può vantare anche due Parigi-Tours e tappe a Giro,Tour e Vuelta, racconta le sue sensazioni, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Il successo in questa stage vale molto. Il campo partenti era molto qualificato e la tappa ondulata. Era la mia giornata, dopo la crono e le prime due tappe in salita, visto che la frazione che arriva a Valencia domenica sarà proprio piatta con un circuito“, ha dichiarato il corridore azzurro.

Un risultato che affonda le proprie radici in un lavoro di preparazione attento ed intenso: “L’allenamento è stato basato sulla potenza e l’intensità, mentre ho fatto qualche allenamento lungo in meno. Preferisco semmai allungare in corsa, dopo le tappe. La distanza non l’ho mai sofferta“. Un avvio dunque promettente che fa un po’ il paio con quanto ha fatto Elia Viviani in Australia, con le sue due vittorie. Una rivalità che potrebbe essere suggellata in una possibile lotta per la Milano-Sanremo ma il ciclista della Mitchelton-Scott sottolinea le qualità del suo avversario: “Elia è più veloce di me. Arrivando testa a testa in Via Roma, penso sinceramente che avrei meno possibilità. Così, se starò bene, dovrò cercare di anticiparlo“.

Foto: Valerio Origo