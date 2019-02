Volta a la Comunitat Valenciana 2019: Adam Yates batte Alejandro Valverde nella tappa regina, Ion Izagirre nuovo leader

Il britannico Adam Yates si impone nella tappa regina della Volta a la Comunitat Valenciana 2019. Il capitano della Mitchelton-Scott ha fatto valere la sua esplosività sull’arrivo in salita di Ermita Santa Llúcia, riuscendo a battere il campione del mondo Alejandro Valverde. Il nuovo leader della generale è lo spagnolo Ion Izagirre, quarto sul traguardo odierno.

La fuga di giornata è formata da tre corridori: Silvan Dillier (AG2R La Mondiale), João Rodrigues (W52-FC Porto) e Diego Rubio Hernandez (Burgos-BH). Sulla penultima salita si stacca Rubio, mentre in testa rimangono Dillier e Rodrigues che scollinano con circa quattro minuti di vantaggio sul gruppo. Ai -30 km anche Rodrigues deve alzare bandiera bianca e quindi Dillier resta solo al comando. I sogni di gloria dello svizzero si infrangono sulla salita finale, quando viene raggiunto a 2 km dal traguardo da Merhawi Kudus, che è il primo a rompere gli indugi nel gruppo, ma viene poco dopo riassorbito.

Sulla rampa finale Yates sferra l’attacco decisivo, allungando in testa. Da dietro reagisce con un minimo di ritardo Alejandro Valverde (Movistar), che prova poi la rimonta in volata, ma si deve accontentare del secondo posto, con lo stesso tempo del britannico. A 2” arriva la coppia dell’Astana con Pello Bilbao e Ion Izagirre, poi a 4” Dan Martin (UAE-Team Emirates) e a 5” il sorprendente colombiano Sergio Higuita (Fundación Euskadi). In classifica generale diventa quindi leader Izagirre, che guida ora con 7” su Valverde e Bilbao.

Foto:Valerio Origo