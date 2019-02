Volley, SuperLega 2019: Trento asfalta Padova e aggancia Perugia al comando! Domani la risposta degli umbri

Trento ha sconfitto Padova con un netto 3-0 (25-23; 25-18; 25-16) in appena 83 minuti di gioco nell’anticipo della 22^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I dolomitici non hanno avuto alcun problema a regolare gli avversari di fronte al proprio pubblico e hanno momentaneamente agganciato Perugia al comando della classifica generale, domani i Block Devils dovranno rispondere sul campo di Monza. I ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno prontamente rialzato la testa dopo il ko in trasferta contro Verona e hanno confermato di essere ben presenti in questa stagione, mettendo pressione ai lanciatissimi umbri che non possono commettere un passo falso. L’Itas, grazie a questo successo, allunga nuovamente su Civitanova che ora è lontana 4 punti (ma la Lube deve ancora scendere in campo a Siena).

L’incontro odierno è stato relativamente semplice per i padroni di casa che hanno sofferto soltanto nel primo set prima di dominare le frazioni seguenti con grandissima disinvoltura, pungendo a muro (8 stampatone) e a servizio (7 aces). Simone Giannelli in cabina di regia è riuscito a scatenare l’opposto Luca Vettori (14 punti) e il martello Uros Kovacevic (16 punti, 4 muri) affiancato di banda da Aaron Russell (9), da annotare la buona prestazione dei centrali Davide Candellaro (6) e Srecko Lisinac (7, 3 aces). A Padova, che è in piena lotta per un posto nei playoff, non sono bastati Maurice Torres (13) e Yacine Louati (14).

Foto: Valerio Origo