Volley, SuperLega 2019: i migliori italiani della 21^ giornata. Juantorena graffia, Ricci cresce, bene Raffaelli

Nel weekend si è disputata la 21^ giornata della SuperLega che si completerà questa sera con il posticipo tra Verona e Trento. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana riservato al massimo campionato italiano di volley maschile.

OSMANY JUANTORENA. Ci mette il suo solito zampino nella grande serata di Civitanova che demolisce Modena e aggancia Trento al secondo posto (momentaneamente). La Pantera mette a segno 10 punti col 59% in attacco e il 57% in ricezione, non viene servito tantissimo da Bruninho che sfrutta soprattutto i caldissimi Leal e Sokolov ma è estremamente glaciale.

FABIO RICCI. Nelle ultime settimane è salito di livello, il centrale di Perugia si era fatto apprezzare durante la tiratissima Finale di Coppa Italia e si è confermato in occasione del match vinto contro Castellana Grotte che permette ai Block Devils di confermarsi al comando: 8 punti col 71% in attacco, 2 muri e tanta sostanza per questo giovane sempre più importante nello scacchiere degli umbri.

GIACOMO RAFFAELLI. Bella prestazione dello schiacciatore di Ravenna anche in ottica Nazionale. I giallorossi vincono al tie-break sul campo di Latina (ma ora i playoff sembrano molto lontani), spiccano i 12 punti del martello (45% in fase offensiva, 55% in ricezione, 2 aces).

MATTEO PIANO e RICCARDO SBERTOLI. Il capitano e il palleggiatore di Milano che soffre più del previsto contro Siena ma vince e aggancia Modena al quarto posto in classifica. Il regista esalta al meglio i caldi Abdel-Aziz e Maar, il regista è implacabile con i suoi primi tempi e firma 11 punti.

THOMAS BERETTA. Monza travolge Sora a domicilio e ipoteca un posto nei playoff, Plotnytskyi e Dzavoronok sugli scudi ma la grinta del capitano che firma 4 muri va sempre sottolineata.

DRAGAN TRAVICA. Padova liquida Vibo Valentia e si avvicina alla post-season grazie alla bella regia del Drago che varia molto su Torres, Louati, Polo e firma anche sei punti personali con grande autorevolezza.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni