Volley, Superlega 2019, 20ma giornata. Civitanova e Trento tengono il passo della capolista Perugia

Nessuna distrazione per la Itas Trentino e la Lube Civitanova che, nell’ultimo segmento di gare di una spezzettata ventesima, rispettano il pronostico della vigilia e sbrigano in tre set i rispettivi impegni, riavvicinando la capolista Sir Safety Perugia che aveva preso il largo nel primo pomeriggio sbancando Modena nel big match di giornata.

Vittoria tutt’altro che scontata per la Lube Civitanova che, sul campo duna Globo Banca Popolare del Frusinate Sora, a caccia di fondamentali punti salvezza e in un Palasport di Veroli pieno di entusiasmo, si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-21, 25-22) riuscendo ad ovviare alle assenze pesanti di Juantorena e Stankovic, acciaccati. Sono Leal e Sokolov a trascinare i marchigiani anche se il top scorer del match è stato l’opposto di casa Petkovic.

Tutto facile per l’itas Trentino contro la Bcc Castellana Grotte, sempre più vicina all’addio alla Superlega. La seconda forza del campionato si impone 3-0 (25-18, 25-17, 25-20) al termine di un match a senso unico, grazie ai 16 punti di Kovacevic e ai 15 di Russell. E’ crisi nera per Monza che subisce la quarta sconfitta consecutiva in una delle sfide più attese della stagione, il derby casalingo con la Revivre Axopower Milano che prosegue la sua marcia al quinto posto in classifica e addirittura, con Modena ferma al palo, avvicina sensibilmente la quarta piazza. I milanesi, sospinti da Maar e Abdel Aziz, si impongono con un netto 3-0 (25-16, 25-21, 25-19) al termine di un incontro dominato.

Passo avanti importantissimo in chiave salvezza per il Top Volley Latina che sbanca Vibo Valentia al termine di una vera e propria battaglia e si allontana dalla zona calda della classifica, lasciando in difficoltà i calabresi. Il Top Volley vince 3-1 (25-20, 25-21, 20-25, 26-24) sul terreno della Calabria Tonno Callipo grazie ai 19 punti di Stern, mentre ai padroni di casa non bastano i 27 punti di Al Hachdadi.

