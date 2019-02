Volley, Semifinale Coppa Italia 2019: Trento-Civitanova, regna l’equilibrio. Tante stelle in campo per la rivincita del Mondiale

Trento o Civitanova, chi si guadagnerà il diritto di giocare la Finale della Coppa Italia 2019 di volley maschile? Oggi pomeriggio (ore 18.00) le due squadre si affronteranno alla Unipol Arena di Bologna in un big match che mette in palio l’accesso all’atto conclusivo da giocare domani contro la vincente di Perugia-Modena: si preannuncia uno scontro diretto di altissimo spessore tra le seconda e la terza della classifica di SuperLega, separate tra loro da appena tre punti. Si fronteggeranno due squadre che sostanzialmente si equivalgono, due formazioni sullo stesso piano pronte a battagliare per proseguire il proprio cammino in questo torneo: i dolomitici in stagione hanno già vinto il Mondiale per Club proprio contro la Lube che invece ha perso sei finali negli ultimi 15 mesi.

I cucinieri stanno attraversando un eccellente momento di forma come dimostra il primo posto nel girone di Champions League con annessa qualificazione ai quarti di finale. L’arrivo di Fefé De Giorgi ha dato maggiori sicurezze ai marchigiani che negli ultimi due mesi hanno alzato notevolmente il livello di gioco, hanno ritrovato la brillantezza dei giorni migliori e hanno tutte le carte in regola per spuntarla, Civitanova ha alzato al cielo questo trofeo per cinque volte (l’ultima nel 2017) e proverà a riaprire la propria bacheca.

Trento, che ha vinto la Coppa Italia per tre volte (l’ultima nel 2013), occupa il secondo posto in campionato ad appena un punto di distacco dalla capolista Perugia e sta andando oltre le più rosee aspettative della vigilia. Angelo Lorenzetti ha allestito una formazione di assoluto spessore, ha creato un ottimo gruppo che non punta sulle singole individualità ma che è sempre in grado di farsi valere e battere le grandi corazzate favorite per lo scudetto: oggi l’Itas dovrà superarsi se vorrà festeggiare nuovamente e giocarsi la terza finale stagionale.

Grande attesa per i tanti duelli tra i fenomeni in campo: Simone Giannelli sfida Bruninho in cabina di regia, il rientrante Osmany Juantorena se la vedrà con Uros Kovacevic, la solidità di Aaron Russell sarà messa a dura prova da Leal, al centro i muri di Lisinac e Candellaro fronteggiano il colosso Simon e Diamantini, gli opposti di razza Luca Vettori e Tsvetan Sokolov saranno determinanti, l’ex Jenia Grebennikov è il libero dell’Itas che duellerà con Fabio Balaso.

Foto: Valerio Origo