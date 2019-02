Volley, i migliori italiani della 20ma giornata di Superlega. Sbertoli e Spirito: linea verde in regia nel festival dei centrali

Tanti centrali ma anche un paio di giovani alzatori hanno trovato il modo di mettersi in evidenza nella ventesima giornata di Superlega fra gli italiani in campo, mentre i soli Lanza e Vettori, da cui in azzurro difficilmente si potrà prescindere, sono protagonisti su ottimi livelli tra gli attaccanti di palla alta. Ecco i migliori azzurri del turno appena disputato di Superlega.

FABIO RICCI: Chiuse in soffitta le preoccupazioni per il problema fisico che lo ha assillato a dicembre, il centrale romagnolo si rende protagonista di una bella prestazione a Modena chiusa con 7 punti, 2 muri vincenti e un ottimo 71% in attacco. Perugia ha un’arma in più.

FILIPPO LANZA: I momenti bui del post Mondiale sono solo un brutto ricordo. Lo schiacciatore azzurro, su un campo tradizionalmente ostico per lui e per Perugia come il PalaPanini, sfodera un’ottima prestazione con 10 punti all’attivo, 3 ace, il 50% in attacco e il 65% di positività in ricezione che è sempre un bel vedere.

LUCA SPIRITO: Nella sfida da ex al PalaDeAndrè l’alzatore veronese guida l’orchestra della Calzedonia come meglio non potrebbe. Si fa trovare pronto in tutte le occasioni, anche quando la ricezione di Verona va in difficoltà e risulta decisiva nel successo che tiene in corsa i veneti nella lotta al quinto (ma forse anche quarto) posto.

EMANUELE BIRARELLI: Nella giornata d’oro dei centrali italiani non può certo mancare lui, il maestro delle giovani leve, il veterano che, a Ravenna, si carica in spalla la Calzedonia e chiude con il 63% in attacco, 11 punti in totale di cui 3 ace e 3 muri. Più di così…

THOMAS BERETTA: A proposito di ex azzurri che non hanno mai abbandonato lì’idea di tornare a vestire la maglia della Nazionale Thomas Beretta, ne disastro di un Monza in piena crisi, è l’unico a salvarsi. Il derby casalingo con Milano non riserva soddisfazioni a nessuno in casa Vero Volley tranne che a lui che porta a casa il 75% in attacco, mettendo a segno 7 punti e un muro. Non basta a scuotere la sua squadra.

RICCARDO SBERTOLI: Se qualcuno aveva ancora dubbi sulle qualità di questo giovane alzatore si può andare a rivedere le ultime prove di Milano, compreso il derby di domenica a Monza. Lucido, preciso, attento: Sbertoli sta studiando sempre più da vice Giannelli e se il fisico regge si preannunciano belle battaglie in regia in azzurro.

MARCO VOLPATO: Nella vittoria fondamentale di Padova sul campo di un Siena a disperata caccia di punti, c’è anche la sua firma. In una giornata dove Torres è mano straripante del solito, ci pensa lui a mettere a terra palloni pesanti: 13 punti totali, ben 4 muri e il 64% in attacco. Con questo apporto i play-off non sono più un sogno per la Kioene.

CARMELO GITTO: Latina sbanca Vibo Valentia, mette quasi al sicuro la salvezza e tra i protagonisti di giornata c’è il centrale laziale che chiude la sua prova con un ottimo 63% in attacco, 9 punti totali di cui 3 muri e un ace. Cosa si poteva chiudere di meglio?

LUCA VETTORI: Trento schiaccia con un filo di gas il fanalino di coda Castellana Grotte e tra i bomber di giornata c’è ancora lui, Luca Vettori che quest’anno sembra avere ritrovato la continuità di rendimento dei giorni migliori. In attacco 13 punti e il 55%: non serviva tanto di più per spingere in alto la Itas.

Foto Daniele Ricci Live Photosport