Volley femminile, Serie A1 2019: 19^ giornata. Novara e Conegliano, impegni facili. Scandicci rischia con Casalmaggiore

Dopo il weekend riservato alla Final Four della Coppa Italia, nel fine settimana del 9-10 febbraio tornerà protagonista la Serie A1 di volley femminile con la 19esima giornata. Novara e Conegliano, le due capoliste che si sono fronteggiate anche domenica scorsa nell’atto conclusivo della Coppa Nazionale, avranno due impegni sulla carta relativamente agevoli contro due formazioni che sembrano ormai destinate alla retrocessione in Serie A2: le Campionesse d’Italia ospiteranno il piccolo Chieri, le piemontesi giocheranno sul campo di Filottrano.

Entrambe le formazioni, reduci anche dai successi in Champions League, non dovrebbero avere problemi a portare a casa due netti successi e a mantenere la vetta della classifica: da una parte le Pantere di Miriam Sylla, Kimberly Hill, Samanta Fabris e compagnia; dall’altra Paola Egonu, Cristina Chirichella, Celeste Plak pronte a imporsi in trasferte. Scandicci insegue il tandem di testa a un solo punto di distacco ma le toscane, che guidano il proprio girone di Champions League, non possono sottovalutare l’impegno contro Casalmaggiore: Isabelle Haak, Lucia Bosetti e compagne dovranno prendere con le pinze il match contro le ragazze in rosa che cercano un successo importante nella lotta per il quarto posto.

La sfida a distanza con Busto Arsizio e Monza è infatti molto accesa: le Farfalle, spinte da una sempre più convincente Alessia Orro e dalla qualità di Grobelna, cercheranno di espugnare il Mandela Forum di Firenze mentre le brianzole di Serena Ortolani puntano all’affermazione casalinga con Cuneo che invece è in piena lotta per i playoff. Proprio in ottica top-eight sarà decisivo lo scontro diretto tra Bergamo-Brescia che aprirà questo turno sabato sera.

SABATO 9 FEBBRAIO:

20.30 Zanetti Bergamo vs Banca Valsabbina Millenium Brescia (diretta tv su RaiSport)

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

17.00 Lardini Filottrano vs Igor Gorgonzola Novara (diretta streaming su LVF)

17.00 Epiù Pomì Casalmaggiore vs Savino Del Bene Scandicci (diretta streaming su LVF)

17.00 Imoco Volley Conegliano vs Reale Mutua Fenera Chieri (diretta streaming su LVF)

17.00 Il Bisonte Firenze vs Unet E-Work Busto Arsizio (diretta streaming su LVF)

17.00 Saugella Team Monza vs Bosca San Bernardo Cuneo (diretta streaming su LVF)

Foto: Valerio Origo