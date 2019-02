Volley femminile, Finale Coppa Italia 2019: Novara-Conegliano, l’eterna battaglia. Egonu sfida le Pantere per il trofeo

Novara contro Conegliano, l’eterna sfida, la grande Classica della nostra pallavolo, un confronto che continua a ripetersi da un paio di stagione. Oggi le due rivali si troveranno nuovamente di fronte nella Finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile, all’AGSM Forum di Verona verrà messo in palio il secondo trofeo della stagione: si tratta del remake dell’atto conclusivo della passata stagione (vinto dalle piemontesi) e della rivincita dell’ultima finale scudetto (conquistata dalle venete). Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso, equilibrato e spettacolare: l’incontro è aperto a ogni risultato, difficile intravedere una grande favorita della vigilia, le due formazioni sono appaiate al primo posto in campionato anche se l’ultimo scontro diretto in Serie A1 è stato vinto dalle Pantere che dunque potrebbero avere quel pizzico in più di convinzione fondamentale in questi match da tutto o niente.

Le Campionesse d’Italia vogliono mettere il loro sigillo per la seconda volta in questa competizione (l’ultima risale al 2017, sono alla terza finale consecutiva) mentre le detentrici del trofeo puntano a difendere il titolo e a mettere in bacheca la terza Coppa Italia della loro storia (la prima venne alzata al cielo nel 2015). Le ragazze di Massimo Barbolini o il sestetto di Daniele Santarelli, chi riuscirà a festeggiare nel mitico PalaOlimpia? Tutto si dovrebbe decidere sui minimi dettagli, le due formazioni giocano una pallavolo di alta qualità caratterizzata da ottimi attacchi, turni in battuta in partita, solidità a muro e in ricezione. Molto dipenderà dai reparti offensivi: da una parte le cannonate di Paola Egonu supportata dalla buona Bartsch e con l’esperienza di Francesca Piccinini sembra a disposizione, dall’altra la classe indiscussa di Fabris e Hill unita alla grinta di Miriam Sylla ma con il jolly Lowe che potrebbe dire la sua. Attenzione anche alle centrali perché la battaglia tra Chirichella-Veljkovic e De Kruijf-Danesi potrebbe essere determinante per l’esito dell’incontro.

Le due squadre arrivano all’appuntamento decisivo dopo aver passeggiato nelle due semifinali, Novara ha surclassato Busto Arsizio come da pronostico mentre Conegliano ha annichilito Scandicci in un big match che non è mai sembrato tale. Ora la battaglia finale per alzare al cielo la Coppa Italia e regalare ai tifosi la prima gioia del 2019 prima della volata scudetto e del sogno Champions League, ancora vivo per entrambe.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Contesini