LIVE Novara-Conegliano volley, Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: battaglia campale a Verona per il trofeo

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, Finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile. All’AGSM Forum di Verona andrà in scena l’atto conclusivo che assegnerà il trofeo, a essere protagoniste saranno le due grandi della nostra pallavolo che si sono già fronteggiate lo scorso anno e che hanno dato vita anche all’ultima finale scudetto. Si preannuncia una partita particolarmente accesa ed emozionante che si deciderà sui dettagli, le due formazioni sembrano equivalersi e daranno vita a un incontro di assoluto spessore tecnico, il meglio che il nostro panorama può offrire in questo istante.

Novara difende il titolo conquistato lo scorso anno proprio contro Conegliano che cerca di replicare il sigillo del 2017, le piemontesi e le Pantere sono prime in classifica in Serie A1 e si sono fronteggiate di recente in campionato con il successo delle venete. La Igor si farà trascinare da Paola Egonu, dall’esperienza di Francesca Piccinini, dai muri di Cristina Chirichella e dalla solidità di Bartsch; la Imoco si affiderà alla grinta di Miriam Sylla, alla classe di Hill e Fabris, alle centrali Danesi e De Kruijf.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Novara-Conegliano, Finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.00. Buon divertimento a tutti.

