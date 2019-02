Volley femminile, Champions League 2019: sfida al vertice tra Scandicci e Conegliano! La prima posizione in palio nel derby italiano

Si giocherà domani, mercoledì 20 febbraio alle ore 20.30, una sfida fondamentale per il cammino di Scandicci e Conegliano nella Champions League 2018-2019 di volley femminile. Le due squadre italiane, inserite entrambe nel gruppo D, si affronteranno per la quinta giornata della fase a gironi in un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione ai quarti di finale.

La classifica vede al comando Scandicci con tre vittorie e 10 punti, mentre Conegliano insegue con altrettanti successi ma tre punti in meno. Soltanto la prima di ogni girone conquisterà la certezza dell’accesso ai quarti di finale, riservato però anche alle tre migliori seconde. Dato che il criterio primario per determinare la classifica è il numero di successi, la vittoria nello scontro diretto tra le due squadre italiane sarà determinante in ottica qualificazione. Con tre punti la formazione toscana metterebbe al sicuro la prima posizione, ma con un successo con qualsiasi risultato le venete completerebbero il sorpasso e rimanderebbero qualsiasi verdetto definitivo all’ultima giornata.

Nella partita di andata Conegliano si è imposta con il punteggio di 3-2 (25-21; 24-26; 25-12; 23-25; 15-10) al termine di un incontro combattuto e appassionante. Samanta Fabris (23 punti), Kimberly Hill (20 punti) e Miriam Sylla (15 punti) hanno replicato alla prestazione di assoluto valore di Isabelle Haak (33 punti) consegnando il successo alla compagine veneta. Le ragazze di Daniele Santarelli sono poi cadute a sorpresa in casa dello Schwerin compromettendo il proprio cammino, mentre Scandicci ha collezionato tre vittorie consecutive per 3-0 conquistando la testa della classifica.

Nell’ultima giornata di campionato Conegliano ha superato Filottrano in un incontro più combattuto del previsto ma chiuso sul 3-0 e ha proseguito il duello con Novara per la prima posizione. Scandicci invece ha vinto in rimonta contro Monza dopo aver perso il primo set e si è confermata in scia della coppia di testa. Le due formazioni si sono affrontate recentemente nella semifinale della Coppa Italia, con la nettissima vittoria di Conegliano per 3-0. La sfida sarà sicuramente equilibrata e il livello delle protagoniste si annuncia stellare con tanti duelli nelle varie zone del campo. Haak e Lucia Bosetti proveranno a rispondere agli attacchi di Hill e Fabris, mentre a muro sfida apertissima tra Adenzia e la coppia Danesi-De Kruijf. Anche il pubblico di casa proverà a recitare un ruolo da protagonista, ma sarà senza dubbio il campo a decidere le sorti dell’incontro.

