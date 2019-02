Volley femminile, Champions League 2019: Scandicci vola in Polonia, contro il Lodz serve una vittoria per restare in testa

Dopo la delusione della Final Four di Coppa Italia, la Savino Del Bene Scandicci riprende il proprio cammino europeo questa sera, con una trasferta da vincere a tutti i costi. Nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley femminile le ragazze allenate da Carlo Parisi volano in Polonia per affrontare il LKS Commercecon Lodz.

La classifica sorride al momento alla formazione toscana, che guida il gruppo D con due vittorie ed una sconfitta ed è perfettamente in corsa per conquistare la prima posizione e l’accesso diretto ai quarti di finale. Lucia Bosetti e compagne cercheranno il successo in terra polacca per poi provare a chiudere il discorso qualificazione nello scontro diretto del prossimo turno contro Conegliano. Nella partita di andata Scandicci si è imposta con un convincente 3-0 (25-10; 25-23; 25-23) facendo la differenza con il muro e con il servizio. Le ragazze di Parisi dovranno recuperare subito la giusta grinta per archiviare la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia e ripartire al meglio. Determinante sarà la prestazione dell’opposto svedese Isabelle Haak, dominante nella partita di andata con 22 punti ma poco continua nelle ultime uscite. Importante sarà ritrovare anche la regia dell’azzurra Ofelia Malinov e la solidità offensiva della capitana Lucia Bosetti e della bulgara Elitsa Vasileva.

Lodz affronterà la partita con la consapevolezza di trovarsi spalle al muro e proverà il tutto per tutto per conquistare una vittoria. La formazione polacca, allenata da Michal Masek, ha aperto con una vittoria contro il Palmberg Schwerin la propria Champions League, ma ha poi rimediato due sconfitte da Scandicci e Conegliano. Le giocatrici da temere maggiormente per la retroguardia toscana saranno la brasiliana Regiane Bidias e le polacche Monika Bociek (miglior realizzatrice della squadra), Aleksandra Wojcik e Claudia Alagierska. La squadra italiana dovrà impedire alle avversarie di prendere ritmo e aggredire sin dall’inizio la partita per ripetere il risultato dell’andata e consolidare il primo posto nel girone.

Segui Lodz-Scandicci in diretta streaming su DAZN

Foto: Valerio Origo