Volley femminile, Champions League 2019: Scandicci espugna Lodz e rafforza il primo posto

Scandicci non fa sconti nella Champions League 2019 di volley femminile e travolge l’LKS Commercecon Lodz con un roboante 3-0 (25-21; 25-22; 25-17): le toscane, reduci dalla sconfitta subita in semifinale di Coppa Italia contro Conegliano, si riscattano prontamente nella massima competizione continentale per importanza e surclassano la compagine polacca davanti ai 2000 spettatori della Lodz Sport Arena. Le ragazze di Carlo Parisi hanno rafforzato il primo posto in classifica, ora vantano un successo e cinque punti di vantaggio su Conegliano che domani sera incrocerà lo Schwerin: oggi è stato compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale riservata alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde.

Scandicci ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco, l’unico momento di incertezza è stato a metà del primo set dove le padrone di casa si sono fatte sotto ma dal 20-21 la Savino Del Bene ha giganteggiato, dominando poi agevolmente i due set successivi (nel secondo si era portata avanti 16-10 e 21-17 prima di concedere qualcosina). Prestazione di lusso da parte dell’opposto Isabelle Haak (21 punti, 2 muri, 51% in attacco), vanno in doppia cifra anche la schiacciatrice Lucia Bosetti (10, 2 muri, 2 aces) e la centrale Jovana Stevanovic (11, 4 muri) affiancata da Adenizia (8), 8 punti anche per l’altro martello Elitsa Vasileva, buona prova in regia di Ofelia Malinov, 67% di ricezione positiva per il il libero Enrica Merlo. Al Lodz non sono bastate le annunciate Bociek (15) e Szczyrba (13).

CLASSIFICA POOL D: Scandicci 3 vittorie (10 punti), Conegliano 2 vittorie (5 punti)*, Schwerin 1 vittoria (3 punti)*, Lodz 1 vittoria (3 punti). *= domani (ore 20.30), Conegliano-Schwerin

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Simone Contesini