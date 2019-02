Volley femminile, Champions League 2019: Conegliano si gioca tutto con lo Schwerin, serve la vittoria per inseguire i quarti

Conegliano torna subito in campo dopo aver perso la Finale della Coppa Italia contro Novara, le Pantere avranno la pronta occasione per riscattarsi nella quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Domani sera (ore 20.30) le ragazze di Daniele Santarelli scenderanno in campo al PalaVerde per sfidare lo Schwerin in un incontro fondamentale per le sorti della Pool D: le Campionesse d’Italia occupano la seconda posizione a un successo e cinque punti di distacco da Scandicci che nel pomeriggio odierno si è sbarazzato di Lodz, dunque l’Imoco deve assolutamente avere la meglio sulla compagine tedesca per inseguire con più convinzione la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale.

Il precedente però mette i brividi perché Conegliano era clamorosamente crollata alla Palmberg Arena prima di Natale, lo Schwerin era riuscito nell’impresa di annichilire le venete per 3-0 complicando il cammino verso la fase a eliminazione diretta. Ora servirà una pronta rivincita da parte delle padrone di casa che si affideranno all’opposto Samanta Fabris, alle schiacciatrici Kimberly Hill e Miriam Sylla, ai muri di Anna Danesi e Kruijf, alla regia di Wolosz e al libero Monica De Gennaro per cercare di avere la meglio nei confronti di un avversario ostico trascinato da McKenzie Adams, Kimberly Drewniok e Jennifer Geerties.

Foto: Valerio Origo