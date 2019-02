Volley femminile, CEV Cup 2019: Busto Arsizio scatenata in Ungheria, demolito il Bekescsaba e finale a un passo

Busto Arsizio ha demolito il Bekescsaba con un roboante 3-0 (25-23; 25-14; 25-18) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di volley femminile e ora è davvero a un passo dalla qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. Le Farfalle hanno dominato in lungo e in largo contro le modeste magiare e ora basterà vincere due set nel ritorno al PalaYamamay per sfidare in finale la vincente del derby rumeno tra Volei Alba Blaj e Stiinta Bacau.

Le ragazze di Marco Mencarelli hanno avuto qualche difficoltà soltanto nel finale del primo set, negli altri due parziali sono sempre scappate via in avvio e non si sono mai fatte intimorire dalla formazione guidata da Bogdan Paul. La regia di Alessia Orro ha scatenato Britt Herbots (12 punti) e Alessia Gennari (11, 2 aces), molto bene anche le centrali Beatrice Berti (7, 3 muri) e Sara Bonifacio (9, 2 stampatone), oggi l’opposto Vittoria Piani (6) è stata preferita a Kaja Grobelna. Alle padrone di casa non sono bastate le 14 marcature di Nikoleta Perovic.