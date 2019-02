Volley, CEV Cup 2019: Trento indemoniata ad Atene, schiantato l’Olympiacos e finale a un passo

Trento detta legge davanti ai 1800 spettatori del Melina Merkouri Rentis di Atene e asfalta l’Olympiacos Pireo con un netto 3-0 (25-17; 25-19; 26-24) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2019 di volley maschile, ipotecando la qualificazione all’atto conclusivo della seconda competizione continentale per importanza. I ragazzi di Angelo Lorenzetti, dopo aver dominato i primi due set piazzando l’allungo decisivo nella parte centrale, sono stati costretti a un tiratissimo finale nella terza frazione dove si sono imposti ai vantaggi annullando anche un set-point. Ora i dolomitici, secondi in campionato a tre punti dalla capolista Perugia, intravedono la finale da giocare contro la vincente di Kemerovo-Galatasaray, basterà vincere almeno due set nell’incontro di ritorno che si giocherà all’ombra del Monte Bondone per raggiungere l’obiettivo.

Regia impeccabile di Simone Giannelli che ha permesso ai compagni di attaccare col 72%, gli 11 muri e i 4 aces di squadra hanno fatto la differenza. Prestazione superlativa del palleggiatore che ha messo a segno addirittura 7 muri (10 punti complessivi), doppia cifra per tutti gli attaccanti: l’opposto Luca Vettori (15 punti, 80% in fase offensiva), gli schiacciatori Uros Kovacevic (13) e Aaron Russell (11) hanno demolito la compagine greca. Da annotare la prova di qualità dei centrali Davide Candellaro (9) e Srecko Lisinac (6), Jenia Grebennikov il libero.

Foto: Valerio Origo