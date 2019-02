LIVE Lazio-Milan in streaming, come vederla in DIRETTA: tutte le informazioni e i link

Il rinvio della gara di campionato tra Lazio ed Udinese, inizialmente programmata per ieri è dovuto al fatto che questa sera Lazio e Milan si affronteranno nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia: in maniera atipica rispetto agli altri turni della competizione infatti, il penultimo atto si gioca su 180′.

In sede di sorteggio ad inizio anno nella formazione del tabellone, il Milan ha ottenuto la testA di serie numero 1, mentre la Lazio ha avuto in sorte il numero 5, dunque i rossoneri avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno. Questa sera infatti si giocherà a Roma, e la sfida avrà inizio alle ore 21.00.

La RAI possiede i diritti tv della competizione e per questo motivo la sfida sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e su Rai 1 HD, sul canale 501 del digitale terrestre, mentre la partita sarà visibile in streaming su Rai Play a questo link. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della sfida assieme alle pagelle live.

COME SEGUIRE LIVE LAZIO-MILAN

Andata semifinali Coppa Italia di calcio

Martedì 26 febbraio, ore 21.00

Lazio-Milan

diretta tv su Rai 1 e Rai 1 HD

diretta streaming su Rai Play a questo link

diretta live testuale con pagelle live su OA Sport

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com