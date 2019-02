Volley, Coppa Italia 2019: Civitanova batte Trento al tie-break, la Lube vola in finale contro Perugia

Civitanova è la seconda finalista della Coppa Italia 2019 di volley maschile, la Lube ha sconfitto Trento per 3-2 (25-20; 21-25; 25-19; 15-25; 15-10) e si è così guadagnata il diritto di affrontare Perugia nell’atto conclusivo di domani all’Unipol Arena di Bologna. Nel capoluogo emiliano andrà in scena il remake della finale dell’anno scorso vinta dai Block Devils per 3-1, i cucinieri giocheranno un match valido per il titolo addirittura per la settima volta negli ultimi 15 mesi (hanno perso tutti i precedenti). I ragazzi di Fefé De Giorgi sono risultati più cinici nei momenti più importanti, sono sempre stati avanti nella partita, si sono fatti rimontare per ben due volte ma nel tie-break non c’è stata storia.

Osmany Juantorena è tornato dall’infortunio ed è stato subito decisivo, lo schiacciatore ha messo a segno 14 punti proprio come il compagno di reparto Leal, top scorer l’opposto Tsvetan Sokolov (18), determinante il centrale Robertlandy Simon soprattutto nel parziale decisivo (13 punti, 4 muri, 3 aces), bella regia di Bruninho e grande solidità garantita dal libero Fabio Balaso. Trento si è affidata al martello Uros Kovacevic (17 punti), gli altri attaccanti Luca Vettori e Aaron Russell si sono fatti apprezzare (14 marcature a testa), la regia di Simone Giannelli si è fatta valere ma è mancato quel quid per portare a casa la vittoria come era invece successo nella finale del Mondiale per Club giocata prima di Natale.

Trento scappa subito via in avvio di primo set: diagonale stretta di Russell, errore in primo tempo di Simon, due stoccate filate di Candellaro (11-7). Juantorena e Leal rimettono subito in carreggiata la Lube con dei pregevoli mani fuori (15-14). Pareggio a quota 17 dopo un errore di Russell, poi Sokolov e Juantorena creano il break (19-17). I cucinieri scappano via, Sokolov mette il proprio sigillo.

Parziale avvio di secondo set per Civitanova che vola addirittura sul 7-0, il turno in battuta fa la differenza (due aces del palleggiatore, tre muri consecutivi di Simon). Kovacevic però non molla, con due attacchi e un ace aiuta i dolomitici a riportarsi sotto (7-10). I marchigiani sono fallosi, Vettori agguanta il pareggio a quota 12. Regna l’equilibrio fino al 20-20 poi Trento mette il turbo: attacco di Kovacevic, muro di Giannelli, stoccata di Vettori e 1-1.

Sokolov e Juantorena fanno volare i cucinieri all’inizio della terza frazione ma Russell e Kovacevic non ci stanno. Il break decisivo arriva nella seconda parte: ace di Bruninho e muro di Candellaro per il 19-16, i biancorossi non si voltano più indietro e chiudono. Nel quarto set risulta decisivo Vettori che firma tre aces consecutivi per il 13-6, i dolomitici si guadagnano il tie-break dove si viaggia punto a punto fino al 5-5. Qui Russell sbaglia, Sokolov stampa un muro, Simon mette giù il primo tempo (6-9). Simon firma l’ace che vale 11-7, il turbo in battuta del cubano fa la differenza e Leal chiude i conti con un mani fuori.

Foto: Roberto Muliere