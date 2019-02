Volley, Champions League 2019: Perugia e Civitanova ai quarti di finale da teste di serie. Modena si qualifica se…: tutte le combinazioni

Perugia e Civitanova si sono già qualificate ai quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile, le due compagini hanno vinto le prime cinque partite della fase a gironi e sono certe del primo posto nei rispettivi raggruppamenti: i Block Devils e la Lube non hanno avuto alcuna incertezza e hanno sbaragliato l’intera concorrenza con grande autorevolezza, chiudendo così la pratica con un turno d’anticipo. E non finisce qui perché le due corazzate della nostra pallavolo, che si sono affrontate tra loro nelle ultime Finali di Coppa Italia e di campionato, hanno già guadagnato il diritto di essere teste di serie nel sorteggio dei quarti di finale della massima competizione continentale: in sostanza gli umbri e i marchigiani non si potranno affrontare tra loro nel primo turno a eliminazione diretta e sicuramente eviteranno lo Zenit Kazan detentore del titolo oltre a una tra Zenit San Pietroburgo e Trefl Gdansk (l’ultima giornata ci dirà chi sarà la quarta testa di serie).

L’Italia porta due squadre tra le otto grandi d’Europa ma ci sono ancora delle piccolissime speranze di realizzare l’en-plein, Modena è con le spalle al muro ma con un clamoroso colpo di coda potrebbe passare ancora il turno e qualificarsi ai quarti di finale. I Canarini stanno attraversando un grande momento di difficoltà, hanno perso le ultime quattro partite giocate, in Champions League sono stati sconfitti da Zaksa e Civitanova ma non è ancora finita: gli emiliani potrebbero infatti rientrare tra le tre migliori seconde, è necessario un miracolo sportivo ma si può ancora sperare. Diamo uno sguardo a tutte le combinazioni che permetterebbero a Modena di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile.

MODENA SI QUALIFICA AI QUARTI DI FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE SE:

Devono avverarsi contemporaneamente queste cinque condizioni:

– Modena batte il Karlovarsko per 3-0 (trasferta assolutamente alla portata per Ivan Zaytsev e compagni contro i cechi).

– Lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle perde contro la Lube a Civitanova per 3-0. In caso di sconfitta per 3-1 si andrebbe a guardare il quoziente punti: Modena attualmente ha un -2 e lo Zaksa un +22, bisognerebbe recuperare la differenza nell’ultimo turno.

– L’Halkbank Ankara perde con qualsiasi risultato contro lo Zenit Kazan.

– Il PGE Skra Belchatow perde con qualsiasi risultato contro il Berlin Recycling Volleys.

– Il Greenyard Maaseik non vince 3-0 contro il Trefl Gdansk.

Foto. Valerio Origo