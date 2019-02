Volley, Champions League 2019: Modena spalle al muro, serve l’impresa per volare ai quarti. Civitanova e Perugia qualificate

Mercoledì 27 febbraio si disputerà l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley maschile, le tre squadre iscritte alla massima competizione continentale scenderanno in campo ma con pressioni decisamente molto diverse. Civitanova e Perugia sono infatti già certe del primo posto nel proprio raggruppamento e dell’annessa qualificazione ai quarti di finale del torneo, sono anche sicure che saranno teste di serie nel sorteggio del turno a eliminazione diretta e dunque scenderanno in campo senza particolari preoccupazioni: la Lube contro lo Zaksa di Andrea Gardini e i Block Devils contro il modesto Arkas Izmir non hanno nulla da chiedere, probabilmente i due allenatori opereranno anche un po’ di turnover in vista dei prossimi impegni di campionato (gli umbri sono primi con tre punti di vantaggio su Trento e quattro lunghezze proprio sui cucinieri).

Modena è invece letteralmente con le spalle al muro e solo un incredibile incrocio di risultati permetterebbe ai Canarini di proseguire la propria avventura nella manifestazione. Gli uomini di Velasco sono volati in Repubblica Ceca dove affronteranno il modesto Karlovarsko, Ivan Zaytsev è rimasto a casa ma non ci dovrebbero essere particolari problemi a sconfiggere i padroni di casa per 3-0. A quel punto però bisognerà incrociare le date e aspettare i risultati dagli altri campi per capire se saranno tra le tre migliori seconde: lo Zaksa deve perdere 3-0 contro la Lube (col 3-1 si andrebbe a guardare il quoziente punti, gli emiliani al momento sono a -2 e i polacchi a +22), l’Halkbank Ankara deve perdere con lo Zenit Kazan (ipotesi possibile), il PGE Skra Belchatow deve perdere contro il Berlino (questo è molto difficile) e il Maaseik non dovrà battere il Gdansk per 3-0 (questo è quasi sicuro).

Foto: Valerio Origo