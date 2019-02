Volley, Champions League 2019: Modena si qualifica se… Tutte le combinazioni ed i difficili incastri

Modena è con le spalle al muro nella Champions League 2019 di volley maschile, i Canarini si giocano tutto nell’ultima giornata della fase a gironi: questa notte bisognerà vincere la sfida contro il modesto Karlovarsko (serve un 3-0 netto) ma soprattutto bisognerà incrociare le dita e sperare in buoni risultati dagli altri campi. Gli emiliani, infatti, devono sperare di essere tra le tre migliori seconde se vorranno qualificarsi ai quarti di finale e c’è bisogno di un incastro incredibile per proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale.

Gli uomini di Julio Velasco sono a quota 2 vittorie e 6 punti nella Pool B, dunque devono imporsi in terra ceca col massimo scarto e sperare in un aiuto da parte di Civitanova: la Lube infatti deve battere lo Zaksa di Andrea Gardini per 3-0, in quel caso Modena concluderebbe il proprio girone al secondo posto. Non finisce qui perché a quel punto bisognerà guardare cosa succederà nella Pool A e nella Pool D: l’Halbank Ankara deve perdere contro lo Zenit Kazan (molto probabile), il Maaseik non deve battere il Gdansk per 3-0 (possibile), ma soprattutto il Berlino deve sconfiggere il Belchatow (è il risultato più difficile). Di seguito tutte le combinazioni che permetterebbero a Modena di qualificarsi ai quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile:

MODENA SI QUALIFICA AI QUARTI DI FINALE DELLA CHAMPIONS LEAGUE SE:

Devono avverarsi contemporaneamente queste cinque condizioni:

– Modena batte il Karlovarsko per 3-0.

– Lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle perde contro la Lube a Civitanova per 3-0. In caso di sconfitta per 3-1 si andrebbe a guardare il quoziente punti: Modena attualmente ha un -2 e lo Zaksa un +22, bisognerebbe recuperare la differenza nell’ultimo turno.

– L’Halkbank Ankara perde con qualsiasi risultato contro lo Zenit Kazan.

– Il PGE Skra Belchatow perde con qualsiasi risultato contro il Berlin Recycling Volleys.

– Il Greenyard Maaseik non vince 3-0 contro il Trefl Gdansk.

ATTENZIONE: Modena potrebbe vincere anche per 3-1, ma in quel caso lo Zaksa deve perdere 3-0. Si andrebbe a guardare il quoziente punti, attualmente emiliani a -2 e polacchi a +22. Tutte gli altri risultati necessari non mutano.

Foto: Ettore Griffoni