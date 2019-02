NBA 2019, i risultati della notte (27 febbraio): Jokic trascina Denver, Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks

Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la tripla doppia, chiudendo con 36 punti, 10 assist e 9 rimbalzi. Ottimo contributo anche da parte di Will Barton (23 punti) e Jamal Murray (20). Ad OKC non bastano i 25 punti di Paul George e poi un Russell Westbrook da 22 punti, 14 rimbalzi e 9 assist.

Continua il momento negativo dei Boston Celtics, arrivati alla terza sconfitta consecutiva. Questa volta la squadra di coach Stevens si è arresa ai Toronto Raptors per 118-95. Un match che si è deciso nel secondo quarto, chiuso dai canadesi con un parziale di 36-13 in loro favore. Il migliore di Toronto è stato Pascal Siakam con 25 punti ed 8 rimbalzi, ma ottimo il contributo anche di Kawhi Leonard (21 punti). Boston paga la serata negativa di Kyrie Irving (solo 7 punti con 3/10 dal campo).

Vittoria anche per i New York Knicks, che superano 108-103 gli Orlando Magic grazie ad un incredibile ultimo quarto da 30-13 per i padroni di casa, protagonisti di una bellissima rimonta. Decisivi i 19 punti di Emmanuel Mudiay, uscito dalla panchina, mentre ad Orlando non basta la doppia doppia di Nikola Vucevic da 26 punti e 11 rimbalzi.

Questo il riepilogo dei risultati

New York Knicks – Orlando Magic 108-103

Toronto Raptors – Boston Celtics 118-95

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 121-112

Foto: Matteo Marchi