Basket femminile, Final Eight Coppa Italia 2019: programma, orari e tv. Il tabellone e gli incroci

Si giocherà questo weekend la Coppa Italia di Serie A1: il basket femminile ritrova la formula della Final Eight per la prima volta dopo moltissimi anni di Final Four con turni eliminatori nel mezzo della stagione.

L’organizzazione della manifestazione è stata travagliata per tre motivi: date, sede e Napoli. La Coppa Italia era infatti prevista per il weekend che va dal 22 al 24 marzo, ma è stata anticipata, spostando di conseguenza l’ultima giornata di regular season al 24 marzo. Inoltre, c’è stato un lungo dibattimento sul luogo di svolgimento: Campobasso sembrava destinata ad ospitare le Coppe di A1 e A2, ma alla fine è stata scelta San Martino di Lupari, sede delle partite del Fila. Infine, l’uscita di scena della Dike Napoli, per rinuncia, ha aperto le porte della Coppa Italia al Geas Sesto San Giovanni, che non avrebbe potuto prendervi parte in altrimenti caso. Detiene il titolo il Famila Schio, che ha battuto lo scorso anno Lucca con il punteggio di 67-50 in una finale dominata fin dall’inizio. Si è trattato dell’11° trionfo della società scledense.

La Final Eight di Coppa Italia 2019 femminile si giocherà da venerdì 1 a domenica 3 marzo. La manifestazione sarà trasmessa integralmente dalla web tv della LegaBasket Femminile, LBF TV, che le proporrà in diretta streaming in chiaro, senza costi aggiuntivi (a differenza del resto del campionato, per cui è previsto un abbonamento). Di seguito il tabellone completo con gli accoppiamenti e il programma completo:

VENERDI’ 1 MARZO

Ore 14:00 Passalacqua Ragusa-Meccanica Nova Vigarano

Ore 16:15 Famila Wuber Schio-Gesam Gas&Luce Lucca

Ore 18:30 Elcos Broni-Allianz GEAS Sesto San Giovanni

Ore 20:45 Umana Reyer Venezia-Fila San Martino di Lupari

SABATO 2 MARZO

Ore 18:00 Prima semifinale

Ore 20:15 Seconda semifinale

DOMENICA 3 MARZO

Ore 18:00 Finale

