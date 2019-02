VIDEO Udinese-Fiorentina 1-1, Highlights, gol e sintesi della partita. Fernandes regala il pari ai viola

Alla Dacia Arena di Udine termina 1-1 tra l’Udinese e la Fiorentina nella sfida valida per la 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Al 56′ i padroni di casa si sono portati in vantaggio grazie ad un gol al 56′ di Larsen. 9′ dopo i viola hanno raggiunto il pareggio grazie Fernandes, fallendo la rete del raddoppio in più di una circostanza. Di seguito gli highlights del match:

UDINESE-FIORENTINA 1-0: IL GOL DI LARSEN

La asistencia 👌🏼 de Nacho Pussetto para el 1-0 parcial de #Udinese frente a #Fiorentina, por la #SerieA 🇮🇹 pic.twitter.com/teUnVXdTnA — MVPGroup (@MVPGroupOK) February 3, 2019

UDINESE-FIORENTINA 1-1: IL GOL DI FERNANDES

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza