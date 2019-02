VIDEO Sci alpino, Combinata femminile Mondiali 2019: andiamo a rivivere la manche perfetta di Wendy Holdener

La svizzera Wendy Holdener completa il bis dopo Sankt Moritz 2017 e vince la combinata femminile anche ai Mondiali di Are 2019. Grandissimo spettacolo sotto le luci dei riflettori, con l’elvetica in grado di primeggiare davanti ad una scatenata Petra Vlhova, che perde la medaglia d’oro per pochissimi centesimi. Sul podio anche la norvegese Ragnhild Mowinckel che tiene a bada una arrembante Ramona Siebenhofer. La migliore delle azzurre Γ¨ risultata Federica Brignone, sesta. Andiamo a rivivere le emozioni della gara odierna.

GLI HIGHLIGHTS DELLA COMBINATA FEMMINILE DI ARE 2019

LA MANCHE DI SLALOM DI WENDY HOLDENER

AMAZING! Wendy Holdener defends her combined world title by just 0.03 seconds #Are2019 pic.twitter.com/5pCgc1AS8P — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 8, 2019

IL MOMENTO DELL’INNO SVIZZERO

