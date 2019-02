VIDEO Sassuolo-Juventus 0.3, Highlights e sintesi. A segno anche Cristiano Ronaldo

La Juventus è tornata alla vittoria dopo l’eliminazione in Coppa Italia e il pareggio col Parma in campionato, i bianconeri hanno sconfitto il Sassuolo per 3-0 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. I ragazzi di Massimiliano Allegri proseguono la propria cavalcata in testa alla classifica con undici punti di vantaggio sul Napoli, nessun problema per i Campioni d’Italia che si sono imposti agevolmente al Mapei Stadium: Khedira sblocca il risultato, poi Cristiano Ronaldo si inventa il raddoppio e nel finale Emre Can arrotonda. Di seguito il VIDEO con i gli highlights, i gol e la sintesi di Sassuolo-Juventus 0-3.

VIDEO HIGHLIGHTS SASSUOLO-JUVENTUS 0-3:

