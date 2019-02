Manchester United-Psg, Champions League 2019: programma, orario e tv

Dopo la pausa invernale torna la Champions League 2018/19, e lo fa con un match di nobiltà calcistica. Nella serata di martedì all’Old Trafford di Manchester, infatti, lo United attende il PSG per un ottavo di finale che, solamente per caso, viene piazzato così presto nel corso dell’anno. Le due squadre sono pronte a regalare grande spettacolo e, soprattutto, a puntare i quarti di finale della massima competizione continentale per club.

Una sfida per nulla scontata che, incredibile a dirsi, un paio di mesi fa non avrebbe avuto storia. Prima dell’esonero di Josè Mourinho, infatti, i Red Devils erano tutt’altro che “diabolici” e inciampavano in un ko dietro l’altro. Da quel momento, ovvero dall’arrivo di Ole Gunnar Solskjær in panchina, lo United ha cambiato marcia, ritrovando gioco e risultati. Dall’altra parte, invece, i parigini lamentano la pesantissima assenza di Neymar (ancora alle prese con un guaio alla caviglia) e si sentono meno sicuri del passaggio del turno rispetto al momento del sorteggio.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Martedì 12 febbraio

ore 21.00 Manchester United – Paris Saint Germain

COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

La super-sfida dell’Old Trafford sarà visibile in diretta live ed esclusiva su SkySport, sul canale SkySport Football (canale 203). Grazie a SkyGo (riservato ai soli abbonati) sarà possibile seguire la partita anche su pc, smartphone o tablet.

