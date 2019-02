VIDEO Milan-Cagliari 3-0, Highlights e sintesi. Piatek e Paquetà fanno la differenza, Donnarumma para tutto

Il Milan ha sconfitto il Cagliari per 3-0 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A e si è ripreso il quarto posto in classifica con un punto di vantaggio su Atalanta, Roma e Lazio. I rossoneri sono stati perfetti a San Siro: risultato sbloccato al 13′ grazie a un autogol di Ceppitelli, nel cuore del primo tempo arriva il raddoppio di Paquetà e poi nel finale ci pensa Piatek che risolve un’azione confusa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Milan-Cagliari 3-0.

VIDEO HIGHLIGHTS MILAN-CAGLIARI 3-0:

MILAN-CAGLIARI 1-0: AUTORETE DI CEPPITELLI

Gol contra de Ceppitelli, abrindo o placar pro Milan.#MilanCagliari pic.twitter.com/OozgzdOt11 — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) February 10, 2019

MILAN-CAGLIARI 2-0: GOL DI PAQUETA’

Paquetá marca o 1° gol dele com a camisa do Milan.#MilanCagliari pic.twitter.com/f3RyKscRsX — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) February 10, 2019

MILAN-CAGLIARI 3-0: GOL DI PIATEK

