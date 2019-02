VIDEO Parma-Napoli 0-4, Highlights, gol e sintesi della partita. Doppietta di Milik

Il Napoli chiude nella prima frazione la pratica Parma, vince per 0-4 in trasferta ed avvisa la Juventus, in vista del big match della prossima giornata di Serie A: i partenopei si riportano a -13 in classifica e domenica prossima potranno ulteriormente accorciare. Gli uomini di Ancelotti nel posticipo delle ore 18.00 si impongono grazie alle reti nel primo tempo di Zielinski al 19′ e di Milik al 36′, e nella ripresa dello stesso Milik al 73′ ed Ounas al minuto 82. Di seguito le immagini salienti del match.

GLI HIGHLIGHTS DI PARMA-NAPOLI 0-4

IL GOL DEL VANTAGGIO SIGLATO DA ZIELINSKI

IL RADDOPPIO AD OPERA DI MILIK

LA DOPPIETTA DI MILIK

IL POKER DI OUNAS

Foto: antonio-balasco-shutterstock