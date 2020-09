Calcio, Serie A 2020-2021: successi per Napoli e Genoa, sconfitte per Parma e Crotone

Dopo i primi due match giocati ieri, che hanno ufficialmente aperto la nuova stagione, oggi, tra le 12.30 e le 15.00 si sono giocate altre due sfide valide per la prima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio, che hanno visto i successi di Napoli e Genoa, vincenti rispettivamente contro Parma e Crotone.

Nell’ormai consueto lunch match domenicale delle ore 12.30 il Napoli batte in trasferta per 0-2 il Parma e conquista i primi tre punti nella nuova stagione del massimo campionato. Dopo un primo tempo senza particolari sussulti, i partenopei sbloccano la sfida nella ripresa con la rete di Mertens al 63′, poi chiudono ogni discorso con il gol di Insigne al minuto 77.

Alle ore 15.00 scoppiettante sfida tra Genoa e Crotone, che premia i liguri per 4-1. Gara indirizzata nei primi minuti di gara con i gol di Destro al 6′ e Pandev al 9′, ma al 28′ Riviere accorcia per gli ospiti. Prima dell’intervallo Zappacosta, al 34′, ristabilisce le distanze siglando il 3-1. Nella ripresa padroni di casa in controllo con la rete del definitivo 4-1 siglata al minuto 75 da Pjaca.

Foto: LaPresse