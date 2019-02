VIDEO Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Maribor, la gara spaziale del fenomeno statunitense

Mikaela Shiffrin è stata incontenibile ancora una volta e ha letteralmente dominato lo slalom di Maribor, infilando così la doppietta in Slovenia dopo essersi imposta nel gigante di ieri. La statunitense ha conquistato il 56esimo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino (il 13esimo stagionale), realizzando nuovi record da fuoriclasse qual è: tra i pali stretti non c’è davvero storia ed è davvero imbattibile, questa doppietta permette al fenomeno a stelle e strisce di presentarsi nel migliore dei modi agli imminenti Mondiali di Are. Di seguito il VIDEO della vittoria di Mikaela Shiffrin nello slalom di Maribor.

VIDEO VITTORIA MIKAELA SHIFFRIN SLALOM MARIBOR:

Mikaela Shiffrin regina di Maribor 👑😍👏 Sono 56 le vittorie in carriera, 13 quelle stagionali, a una lunghezza dal record femminile di Vreni Schneider nel 1989 💪🇺🇸#EurosportSCI pic.twitter.com/S2Sdl2anmc — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 2, 2019

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com