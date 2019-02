Calendario EYOF Invernali 2019: date, programma, orari e tv

Gli EYOF Invernali 2019 si disputeranno a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) dal 9 al 16 febbraio. Il Festival Olimpico della Gioventù Europea è riservato a tutti i giovani del Vecchio Continente che si cimenteranno in varie discipline tra neve e ghiaccio contendendosi i titoli in palio: si preannuncia grande spettacolo con le promesse pronte a brillare e a lanciarsi verso un futuro radioso. Di seguito tutte le date dell’evento, il programma, le discipline in programma e le informazioni riguardo ad eventuali trasmissioni tv e streaming.

EYOF 2019: DATE E PROGRAMMA

La competizione si svolgerà dal 9 al 16 febbraio.

EYOF 2019: QUALI DISCIPLINE SONO IN PROGRAMMA

Sci alpino, biathlon, sci di fondo, pattinaggio artistico, hockey su ghiaccio, short track, speed skating, snowboard, curling.

EYOF 2019: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Siamo in attesa di comunicazioni ufficiali riguardo ad eventuali dirette tv e/o streaming dell’evento.