VIDEO India-Italia 1-3, Highlights Coppa Davis: Andreas Seppi regala le finali agli azzurri, Bolelli/Berrettini ko in doppio

L’Italia si è qualificata alle Finali della Coppa Davis 2019 di tennis grazie alla bella vittoria ottenuta sull’erba di Calcutta contro l’India. Gli azzurri si sono imposti con un autorevole 3-1 e hanno staccato il pass per gli atti conclusivi che si disputeranno a Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. I ragazzi di Corrado Barazzutti si erano portati sul 2-0 al termine della prima giornata, oggi dovevano chiudere la pratica e così è stato: Simone Bolelli e Matteo Berrettini hanno perso il doppio con Bopanna/Sharan dopo aver vinto il primo set, ma poi Andreas Seppi ha demolito Prainesh Gunneswaran e ha fatto volare l’Italia. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di India-Italia di Coppa Italia, la sconfitta del doppio Bolelli/Berrettini e la vittoria di Andreas Seppi.

