Sorteggio Coppa Davis 2019, Fase Finale Madrid: data, programma, orario e tv. Si definiscono i gironi

Ora è ufficiale: l’Italia si è qualificata alle Finali della Coppa Davis 2019 di tennis, gli azzurri hanno sconfitto per 3-1 l’India sull’erba di Calcutta e hanno così staccato il pass per gli atti conclusivi della competizione che si disputeranno alla Caja Magica di Madrid (Spagna) dal 18 al 24 novembre. All’evento parteciperanno 18 squadre che saranno suddivise in sei gironi da tre, dai quali le vincitrici e le due migliori seconde si qualificheranno ai quarti di finale.

DATE, PROGRAMMA, ORARI E TV

Le Finali della Coppa Davis 2019 si giocheranno dal 18 al 24 novembre a Madrid (Spagna). Di seguito il calendario dettagliato, ma gli orari devono ancora essere comunicati.

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

GIOVEDI’ 21 NOVEMBRE

Partite dei gironi eliminatori

VENERDI’ 22 NOVEMBRE

Quarti di finale

SABATO 23 NOVEMBRE

Semifinali

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Finale

diretta tv su SuperTennis

diretta streaming su supertennis.tv

diretta live testuale integrale su OA Sport

SORTEGGIO E COMPOSIZIONE DEI GIRONI

Le 18 Nazionali qualificate (le 4 semifinaliste della passata stagione, le 12 vincitrici del primo turno, le 2 wild card) verranno suddivise in sei gironi da tre squadre. Francia, Croazia e le quattro migliori classificate nel ranking saranno teste di serie. Anche le altre due fasce verranno definite in base al ranking, in ogni girone finirà una squadra per fascia. Le tre Nazionali inserite nello stesso gruppo si affronteranno tra loro una solo volta, verranno giocati due singolari e un doppio al meglio dei tre set con tie-break. Le vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde si qualificano ai quarti dove verrà mantenuto lo stesso format di gara, poi a seguire semifinali e finale per l’assegnazione della Coppa Davis 2019. Il sorteggio che definirà la composizione dei gironi si svolgerà giovedì 14 febbraio alle ore 19.00 presso la Real Casa de Correos di Madrid.

