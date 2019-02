Pallanuoto, i migliori italiani della 16ma giornata di A1. Massimo Giacoppo trascina ancora l’Ortigia

La sedicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto oltre alle abituali vittorie delle prime tre della classe, questa volta tutte nettissime, ci ha lasciato in eredità anche i successi, pesantissimi in chiave post season, di Ortigia e Lazio. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori italiani dell’ultimo turno del massimo campionato italiano.

Massimo Giacoppo (Ortigia): il capitano è sempre il capitano. Sigla due gol nel primo parziale, chiuso 5-2, poi mette a referto nell’ultimo periodo la rete del 10-8, strappo che si rivelerà decisivo ai fini della vittoria. Nonostante le fatiche europee i siciliani sono di nuovo perfettamente in corsa per l’Europa.

Giacomo Cannella (Lazio): sigla le reti del 3-1 e del 5-2, dando il la alla fuga della formazione di Sebastianutti contro il Bogliasco, per una vittoria che vale, al momento, la sesta posizione in campionato. La Final Six sarebbe un traguardo sensazionale per i laziali, impronosticabile ad inizio stagione.

Gonzalo Echenique (Pro Recco): contro la Roma sigla un gol per tempo, risultando sempre al centro del gioco, anche a risultato ampiamente acquisito. Una bella notizia sia per la squadra che continua a dominare in Champions, sia per il Settebello, che può contare sul suo apporto nelle partite più delicate.

Stefano Luongo (Sport Management): partecipa con una doppietta alla festa dei Mastini contro il Catania. Il capitano ora però sarà chiamato a trascinare la squadra anche in Europa. La BPM infatti sembra più che mai lanciata verso una storica qualificazione alla Final Eight di Champions League.

Pietro Figlioli (Brescia): a Savona sigla una tripletta in soli quattro minuti ed indirizza già verso i lombardi una partita che nella prosecuzione non avrà storia, dato il netto divario tra le due compagini in acqua. Anche lui in Europa dovrà dare il suo contributo alla causa, per uno storico tris di squadre italiane qualificate.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Salvo Barbagallo LPS