VIDEO Fiorentina-Inter 3-3, Highlights, gol e sintesi della partita. VAR protagonista a Firenze

L’Inter pareggia in casa della Fiorentina per 3-3 nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di calcio: partenza pirotecnica con il gol al 1′ di Simeone ed il pareggio di Vecino al 6′ (confermato al VAR). Al 40′ sorpasso ospite con Politano, poi al 53′ rigore trasformato da Perisic (ancora consultato il VAR). I padroni di casa accorciano al 60′ con Biraghi, ma l’arbitro annulla dopo aver rivisto l’azione al VAR, ma il 2-3 lo firma su punizione al 74′ Muriel. In pieno recupero mani di D’Ambrosio in area, l’arbitro va ancora al VAR e concede il rigore che Veretout al minuto 100 trasforma per il 3-3.

GLI HIGHLIGHTS DI FIORENTINA-INTER 3-3

IL GOL DEL VANTAGGIO VIOLA SIGLATO DA SIMEONE

IL PARI AD OPERA DI VECINO

IL VANTAGGIO INTERISTA DI POLITANO

IL RIGORE REALIZZATO DA PERISIC

IL GOL DEL 2-3 DI MURIEL

IL 3-3 DI VERETOUT SU RIGORE

