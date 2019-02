Calcio, Serie A 2019: Fiorentina-Inter 3-3. Gara pirotecnica, VAR protagonista e pari viola oltre il 100′!

Potrebbe essere romanzata la sfida andata in scena questa sera tra Inter e Fiorentina nel posticipo serale della 25ma giornata della Serie A di calcio: finisce 3-3 tra viola e nerazzurri, ma sono numerosi i ricorsi al VAR dell’arbitro Rosario Abisso, e nel concitato finale i padroni di casa trovano il pari ben oltre il 100′ di gara.

Nel primo tempo partenza pirotecnica con il gol per i padroni di casa al 1′ di Simeone ed il pareggio immediato di Vecino al 6′ (confermato al VAR). L’equilibrio si spezza nuovamente prima dell’intervallo: al 40′ sorpasso ospite con Politano, che manda tutti al riposo sul punteggio di 1-2.

Nella ripresa si scatena il VAR: al 53′ assegnato un rigore poi trasformato da Perisic, i padroni di casa accorcerebbero le distanze al 60′ con Biraghi, ma l’arbitro annulla dopo aver rivisto l’azione. Il 2-3 (questa volta regolare) viene firmato su punizione al 74′ Muriel. In pieno recupero mani di D’Ambrosio in area, l’arbitro va ancora al video e concede il rigore che Veretout ben oltre il minuto 100 trasforma per il 3-3 finale.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: cristiano barni / Shutterstock