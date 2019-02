VIDEO F1, Test Barcellona 2019: highlights 20 febbraio. Kvyat davanti a tutti, grande Ferrari sul passo

Daniil Kvyat ha firmato il miglior tempo nella terza giornata dei Test F1 a Barcellona, il russo della Toro Rosso ha stupido tutti negli ultimi minuti della sessione pomeridiana e ha beffato Kimi Raikkonen. I due battistrada, separati da pochi millesimi, hanno però girato con gomme dalla mescola più morbida. Oggi la Ferrari si è concentrata sui long run e non sul giro secco, Sebastian Vettel non ha badato al cronometro e ha puntato sui long run dimostrando un ottimo passo gara della Rossa. Stesso discorso per Max Verstappen, mentre le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono decisamente più attardate. Di seguito il VIDEO con gli highlights del day-3 di Test F1 a Barcellona.

FOTOCATTAGNI