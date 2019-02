F1, Test Barcellona 2019. Mattia Binotto: “Mi vedete preoccupato? Nessun problema”. Ottimi segnali dalla Ferrari

Sebastian Vettel si è concentrato sui long run nella terza giornata di Test F1 a Barcellona, il tedesco ha percorso ben 134 giri e ha messo in mostra un fantastico passo gara. Le Rosse, dopo aver timbrato i migliori tempi nei primi due giorni con il teutonico e con Charles Leclerc, si sono concentrate sul passo gara, sulla tenuta delle gomme e sull’affidabilità della vettura ricevendo delle ottime indicazioni.

Va comunque sottolineato che il vicecampione del mondo ha terminato il proprio lavoro circa un’ora e mezza prima della bandiera a scacchi. Mattia Binotto ha subito voluto chiarire la situazione ai microfoni di it.motorsport.com: “Nessun problema, mi vedete preoccupato?”. Dichiarazioni laconiche da parte per il team principal del Cavallino Rampante che non si è voluto sbottonare più di tanto, i segnali arrivati però dalla monoposto sono particolarmente confortanti e lasciano ben sperare per il Mondiale: sembra esserci del vantaggio nei confronti della Mercedes, anche se è ancora presto per tracciare un bilancio completo.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI