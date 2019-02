VIDEO De Roon, gol fenomenale in Fiorentina-Atalanta: missile dalla distanza in semifinale di Coppa Italia

Pazzesco gol di De Roon durante Fiorentina-Atalanta, semifinale della Coppa Italia 2019 di calcio. Il giocatore degli orobici ha tirato un missile spettacolare dalla distanza e il pallone si è infilato all’incrocio portando la Dea in vantaggio per 3-2 dopo un primo tempo pirotecnico in cui i bergamaschi si erano portati sul 2-0 prima di farsi rimontare dai padroni di casa. Di seguito il VIDEO del gol di De Roon in Fiorentina-Atalanta.

VIDEO GOL DE ROON (2-3):

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com