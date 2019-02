Venezia-Sassari, Coppa Italia basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La seconda giornata dei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019 si apre con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, due squadre che vivono un momento non proprio esaltante della stagione.

La Reyer, infatti, dopo un inizio di annata scoppiettante, sta incontrando delle difficoltà e domenica scorsa è caduta al Taliercio dopo un supplementare contro Trento. Benché il secondo posto dietro Milano rimanga intatto, qualche segnale di affanno per la squadra di Walter De Raffaele esiste. Per quel che concerne la Dinamo, invece, sono giorni piuttosto agitati dopo le dimissioni di Vincenzo Esposito dal ruolo di capo allenatore e la conseguente chiamata di Gianmarco Pozzecco sulla panchina sarda. Venezia non ha mai vinto una singola partita in tutte le sei partecipazioni alle Final Eight, mentre Sassari ha vinto due edizioni, quella del 2014 a Milano e quella del 2015 a Desio.

Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari, terzo quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia 2019, si giocherà al Mandela Forum di Firenze questo pomeriggio alle ore 18. L’incontro sarà visibile in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta ella partita, per non perdersi davvero nulla.

VENERDI’ 15 FEBBRAIO

Ore 18:00 Umana Reyer Venezia-Banco di Sardegna Sassari.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo