UAE Tour 2019: Elia Viviani sfida Gaviria e Kittel in un parterre stellare di velocisti

L’ UAE Tour si annuncia ricca di campioni. La corsa a tappe nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, in programma negli Emirati Arabi dal 24 febbraio al 2 marzo, vedrà partire ben diciotto formazioni World Tour, alle quali si aggiungeranno la squadra statunintense del Team Novo Nordisk e la compagine russa della Gazprom-Rusvelo.

Tra i tanti fuoriclasse che saranno presenti in corsa, organizzata da RCS Sport, impossibile non menzionare il polacco Michal Kwiatkowski (Team Sky), lo spagnolo campione del mondo in carica Alejandro Valverde (Movistar), l’olandese Tom Dumoulin (Team Sunweb) e lo sloveno Primoz Roglic (Team Jumbo). Per l’Italia occhi puntati su Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep), mentre Gianni Moscon potrà recitare un ruolo da protagonista assieme a Kwiatkowski nel Team Sky. La compagine britannica ha deciso di non schierare Chris Froome per consentire al keniano bianco di recuperare dopo le fatiche del Giro di Colombia Non sarà in lotta per la classifica generale Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) al suo esordio stagionale: per lo Squalo sarà l’occasione giusta per mettere chilometri nelle gambe e recuperare il ritmo gara, in vista del Giro d’Italia.

Per le tre tappe completamente pianeggianti e con i presumibili arrivi in volata, Elia Viviani rivestirà il ruolo di favorito. Lo sprinter veronese è stato Il corridore più vincente del 2018, ha alzato le braccia al cielo per ben 18 volte nella scorsa stagione e ha iniziato il 2019 con due vittorie in Australia. Grandi ambizioni per il velocista della Deceuninck-QuickStep, il quale dovrà fronteggiare il colombiano Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) che con due affermazioni ottenute alla Vuelta San Juan, assieme al compagno Alexander Kristoff, formano il tandem più pericoloso per gli arrivi a gruppo compatto. Nel 2019 sono due i secondi posti raggiunti dall’australiano Caleb Ewan, dietro proprio ad Elia Viviani e che quindi cercherà di rifarsi in tutti i modi. Altro osso duro il tedesco Marcel Kittel (Team Katusha – Alpecin) che con il successo alla Challenge Mallorca sembra aver ritrovato il giusto colpo di pedale.

Foto: Pier Colombo