UAE Tour 2019: Elia Viviani eccezionale! Sconfitti Gaviria e Kittel dopo una volata da fenomeno!

Elia Viviani non delude mai! Il fuoriclasse azzurro si è imposto nella volata che ha chiuso la quinta frazione dello UAE Tour, corsa a tappe del calendario del WorldTour in corso negli Emirati Arabi Uniti. Al termine dei 181 km di giornata, con partenza da Flag Island e arrivo a Khor Fakkan, il corridore della Deceuninck-QuickStep ha preceduto sulla linea d’arrivo il colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) e il tedesco Marcel Kittel (Team Katusha-Alpecin) con uno spunto da autentico fenomeno. Per il 30enne veronese si tratta della terza vittoria stagionale. Invariata naturalmente la classifica generale, comandata dallo sloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) con 21” sullo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e 38” sul francese David Gaudu (Groupama-FDJ), in attesa del decisivo e inedito arrivo in salita a Jebel Jais di domani.

La conformazione del tracciato odierna offre qualche asperità nella parte iniziale e un piccolo gruppo di cinque corridori prova ad approfittarne dando vita alla fuga di giornata. Oltre al russo Stepan Kurianov (Gazprom-RusVelo), in cerca di piazzamenti nei traguardi volanti per la classifica a punti, ci sono anche i connazionali e compagni di squadra Sergey Shilov e Anton Vorobyev, il francese Charles Planet e l’australiano Fabio Calabria (Team Novo Nordisk). Il vantaggio degli attaccanti si assesta intorno ai tre minuti, ma il gruppo non concede terreno, con le formazioni dei velocisti determinate a giocarsi il successo. La fuga viene ripresa a circa 35 km dal traguardo ed al comando del plotone si portano Lotto Soudal, Deceuninck-QuickStep e UAE Emirates, che gestiscono l’andatura in attesa della volata conclusiva.

Il ritmo accelera improvvisamente entrando negli ultimi 5 km. Il francese Marc Sarreau (Groupama-FDJ) viene tagliato fuori da una brutta caduta, mentre nelle posizioni di testa si portano tutti i protagonisti più attesi della vigilia. Il norvegese Alexander Kristoff (UAE Emirates) prova ad anticipare i tempi, ma il compagno di squadra Fernando Gaviria lo salta al doppio della velocità e sembra involarsi verso la seconda vittoria. Il corridore colombiano però non ha fatto i conti con Elia Viviani (Deceuninck-QuickStep) che trova il varco sulla destra e con una volata da autentico fuoriclasse taglia per primo la linea del traguardo. Terza posizione per il tedesco Marcel Kittel (Team Katusha-Alpecin), mentre quarto chiude l’irlandese Sam Bennett (BORA-hansgrohe). Da segnalare anche la discreta ottava piazza dell’azzurro Jakub Mareczko (CCC Team).

