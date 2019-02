UAE Tour 2019: Alejandro Valverde conquista la prima vittoria in maglia iridata a Jebel Hafeet, buon sesto posto per Davide Formolo

Alejandro Valverde conquista la prima vittoria in maglia iridata nella terza tappa dell’UAE Tour. Il fuoriclasse spagnolo si impone per il secondo anno consecutivo sull’arrivo in salita di Jebel Hafeet grazie ad una gestione tattica perfetta degli ultimi chilometri. Il capitano della Movistar ha battuto in volata lo sloveno Primoz Roglic, che resta leader della classifica generale, e il francese David Gaudu. Da sottolineare poi il sesto posto di Davide Formolo, autore di un’ottima ascesa conclusiva.

La fuga di giornata parte subito dopo il via e anche oggi sono le due squadre Professional in gruppo ad animare la corsa: Gazprom-RusVelo con Igor Boev e Stepan Kuriyanov e Novo Nordisk con Charles Planet e Fabio Calabria. Il loro vantaggio stenta però a decollare e il gruppo li va a riprendere ad 80 km dal traguardo.

All’imbocco della salita finale di Jebel Hafeet, attaccano Diego Ulissi (UAE-Team Emirates) e Patrick Bevin (CCC), seguiti da Robert Power (Sunweb), ma vengono ripresi poco dopo dal gruppetto dei migliori, tirato dalla Jumbo-Visma. In diversi soffrono il ritmo altissimo imposto da Laurens De Plus e ai -5,5 km si stacca Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). A 4 km dal traguardo sferra l’attacco Primoz Roglic (Jumbo-Visma), seguito a ruota da Dan Martin (UAE-Team Emirates) e David Gaudu (Groupama – FDJ). Dopo 500 metri rientra in testa anche Emanuel Buchmann (BORA – hansgrohe). Ai -2,5 km si stacca Martin, mentre da dietro si muove Alejandro Valverde (Movistar), che si mette all’inseguimento del terzetto al comando raggiungendoli all’ultimo chilometro.

Lo spagnolo gestisce perfettamente il finale, lanciando per primo la volata e andando a prendersi la vittoria davanti a Roglic e Gaudu, quarto posto per Buchmann a 4”, seguito da Martin a 12”. A 33” taglia il invece traguardo un brillante Davide Formolo (BORA – hansgrohe), insieme a Ilnur Zakarin (Katusha – Alpecin). In classifica generale resta quindi al comando Roglic, che ora ha 14” di vantaggio su Valverde e 39” su Gaudu, mentre Formolo chiude la top 10 a 1’08”.

Foto: Pier Colombo