Tuffi, Grand Prix Rostock 2019: Cina sugli scudi nell’ultima giornata di gare

La terza ed ultima giornata di gare del Grand Prix di tuffi a Rostock (Germania) non ha visto atleti italiani in gara: ricordiamo che ieri Lorenzo Marsaglia era giunto secondo nella prova individuale dai 3 metri.

L’unica competizione di livello più che discreto si è rivelata quella dei 3 metri femminili, dove a farla da padrona è stata la Cina. La veterana Ying Wei si è imposta con il punteggio di 317,20, precedendo la connazionale Xiaohui Huang, fermatasi a 309,75. Il podio è stato completato dalla giovanissima russa Uliana Kliueva, classe 2002 che è stata a brava a superare per 30 centesimi la fatidica soglia dei 300 punti.

Cina dominante anche nella piattaforma sincro maschile: Peng Zhang-Wenao Zhang hanno rifilato ben 35,04 lunghezze di distacco ai tedeschi Tom Waldsteiner-Karl Schoene.

I teutonici si sono però rifatti nella piattaforma sincro mista: Christina Wassen e Florian Fandler hanno mandato in delirio il pubblico di casa, trionfando con 306,54 davanti ai russi Ekaterina Beliaeva e Victor Minibaev. In questa gara, tuttavia, non erano presenti rappresentanti cinesi.