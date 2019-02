Tuffi, Gran Prix Rostock 2019: Lorenzo Marsaglia brilla nei tre metri

Si è chiuso il Grand Prix di Rostock, primo grande appuntamento della stagione per i tuffi. In Germania erano presenti solamente due azzurri, Francesco Porco e Lorenzo Marsaglia, proprio quest’ultimo ha offerto una grande prestazione nella gara del trampolino da tre metri.

Marsaglia ha vinto la medaglia d’argento, chiudendo al secondo posto alle spalle del tedesco Martin Wolfram, che ha chiuso con un punteggio totale di 417.35. In terza posizione il giovanissimo cinese, classe 2022, Wenao Zhang con 394.50 punti.

Un bella prestazione quella di del tuffatore, che ha concluso la sua gara con un totale di 402.25 punti, solo tre in meno delle qualifiche che lo avevano visto conclude in prima posizione. Purtroppo il tuffatore classe 1996 ha commesso un errore nel triplo e mezzo ritornato, che probabilmente lo ha condizionato anche in ottica vittoria.

Questa era solo la prima gara stagionale per Marsaglia, che si presenterà alla Coppa Tokyo 2020 di Trieste come uno dei sicuri protagonisti dal trampolino. Superare i 400 punti nonostante qualche errore è un dato molto positivo ed inoltre il triplo e mezzo indietro ha dato buone certezze nella due giorni di gara.

L’obiettivo ora è quello di avvicinare i 430 punti, magari proprio a Trieste, in quella che è anche la prima prova delle selezioni nazionali. Un traguardo sicuramente fattibile per Marsaglia, che può davvero avvicinarsi ai migliori tuffatori della specialità.

Foto: Francesco Caligaris